6月1日、B3プレーオフを制した立川ダイスは、2026－27シーズンに向けた新体制を発表し、新ヘッドコーチに前東海大学監督の陸川章氏、ゼネラルマネージャーに同大学でアシスタントコーチやGMを務めた木村真人氏が就任することを明らかにした。 リーグ参入4年目の今シーズンに悲願のB3優勝を達成した立川は、来シーズンから新B2「Bワン」に参戦する。新たなス