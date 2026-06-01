6月1日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、来シーズンへ向けて選手やコーチの最新契約情報を発表した。 岸本隆一や桶谷大ヘッドコーチの退団が発表されていた琉球ゴールデンキングスは、新たにヴィック・ローとデイミアン・ドットソンの退団を発表した。メンバーの刷新が進むなか、今シーズンから加入した佐土原遼は2年契約で残留が決定