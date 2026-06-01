日銀が１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円４６～４７銭と前日に比べ２０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円８９～９３銭と同５２銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６５７～５８ドルと同０．００１８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS