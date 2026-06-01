肌の調子MAX▶▶この作品を最初から読む睡眠時間は3時間、食事時間は3分、日々のスキンケアは全くできない。むしろ化粧したまま夜を越す!?どんなに大変な思いをしても、外科医はやっぱり外科が好き！現役外科医だけが知っている、意外な展開が満載のエピソードとは。医学部を卒業後に外科医を志したという、大人気ブロガー「さーたり」さんをご存知ですか？ 彼女は同期の男性・るるさんと結婚し出産。現在もお子さんを育