全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[リャン エンシュオ / 青山 修子] 2 - 0 [ベロニカ エリヤベツ / ユーディス チョン] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第9日がフランス パリで行われ、女子ダブルス3回戦で、リャン エンシュオ / 青山 修子とベロニカ エリヤベツ / ユーディス チョンが対