■映画は6月19日公開 6月19日公開となる映画『黒牢城（こくろじょう）』 公式SNSにて、宮舘涼太のオフショットが公開された。宮舘は、信長に謀反を起こして籠城する孤高の城主・荒木村重に忠義を尽くす、若手の家臣・乾助三郎を演じる。 【写真】宮舘涼太髭＆髷姿でベンチコートを羽織ったオフショットなど①～② 今回公開されたのは、草木生い茂るなか撮影スタッフに囲まれ、なにか指導を受けている