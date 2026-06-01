¢£¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç°¦¤Ë°î¤ì¤¿Íò¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊÉ×ÌÚÁï¡¦º´Æ£Î´ÂÀ¡¦²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÎÍò¥é¥¤¥ÖÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È①～③ ºÊÉ×ÌÚÁï¤Èº´Æ£Î´ÂÀ¤¬Íò¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òInstagram¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£ ºÊÉ×ÌÚ¤Èº´Æ£¤Ï¡¢Ý¯°ææÆ¤È2002Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌÚ¹¹ÄÅ¥­¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ù¤Ç¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¡£ ¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÈÍò¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¡£ ¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤Æ¡¢