【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、7月22日にリリースされる3rdシングル「Drivin’ My Life」の新アーティスト写真を公開。 先日公開されたジャケットアートワークの世界観そのままに、ジュースやお菓子を手にリラックスする、メンバーの自然体な表情を切り取った一枚に仕上がっている。 ■ジュースやお菓子を手にリラックスするメンバーの姿を収録 今