【その他の画像・動画等を元記事で観る】 adie（上白石萌歌）が5月30日、一夜限りのプレミアムライブ 『adieu Live 2026 bleuir』を神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催した。 ■スピッツ「水中メガネ」のカバーも 荘厳なSEが流れ、会場が一気に静けさに包れ、ひとつの音に染まったところで、ライブはスタート。 1曲目は気鋭シンガーソングライターluvisによる提供曲「ブルーアワー」。続