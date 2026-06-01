TBSにて、7月18日14時から8時間にわたって夏の大型音楽特番『音楽の日2026』が生放送される。 ■総合司会は16回連続となる安住紳一郎TBSアナウンサーと、江藤愛TBSアナウンサーが担当 「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、今回で放送16回目を迎える。総合司会は16回連続となる安住紳一郎TBSアナウンサーと、江藤愛TBSアナウンサー