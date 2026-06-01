【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが6月17日発売される4thシングル「でこぼこライフ」（映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌）のダンスプラクティス映像を公開した。 ■ファンからの要望も多かった定点カメラで撮影 今回のダンスプラクティスは、ファンからの要望も多かった定点カメラで撮影。メンバーの息の合ったパフォーマンスや、楽曲の魅力を引き立てる緻密なフォーメ&#