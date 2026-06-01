1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円安の6万6890円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては44.33円安。出来高は1782枚となっている。 TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.2ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66890