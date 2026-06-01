1日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝159円45銭前後と、午後5時時点に比べ1銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝185円78銭前後と10銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース