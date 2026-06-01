○ナガオカ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.05％にあたる3400株(金額で442万6800円)を上限に、6月2日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2026年6月1日］ 株探ニュース