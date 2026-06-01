―日本では「はしか」急増、コロナ禍で物色人気化したあの関連株の現在地― 世界をパンデミックの恐怖に陥れた新型コロナウイルス感染症だが、日本では2023年5月に通常の医療体制で対応できるとされる「5類感染症」へと移行し、人々は日常生活を取り戻した。あれからおよそ3年が経った現在、「ハンタウイルス肺症候群」や「エボラ出血熱」など世界各地で重篤な症状を引き起こす可能性のある感染症が相次ぎ発生して