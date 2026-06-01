6月1日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― ビケンテクノ [東証Ｓ]決算月【3月】6/1発表 優待品をデジタルギフト2500円分（従来は2500円相当の商品）に変更する。 クリエイト・レストランツ・ホールディングス [東証Ｐ]決算月【2月】6/1発表（場中） 株主優待の利用可能店舗に