2026年5月29日、韓国・韓国日報は「韓国伝統の陶磁器の美しさを広く伝えるためのイベントで、中国製の安価な陶磁器が提供されていたことが分かった」と報じた。SNSに投稿されていた写真と文章によると、京畿（キョンギ）道驪州（ヨジュ）市で1〜10日に開催された「驪州陶磁器祭り」で、抽選で「ミニ月つぼ」をプレゼントするというイベントが行われた。後日、当選者に送られてきた賞品のつぼには「Made in China」のシールが貼られ