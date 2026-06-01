大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが1日（月）、山本智大（31）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 リベロの山本は、日本体育大学卒業後の2017年にFC東京（東京グレートベアーズの前身）に入団するが1シーズンで退団。2018-19シーズンに入団した堺ブレイザーズ（現・日本製鉄堺ブレイザーズ）では、5