プルスリーガ（ポーランド1部）のルブリンは1日、日本代表のリベロ小川智大（29）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 小川は明治大学を卒業後、2019年にウルフドッグス名古屋へ入団。2022-23シーズンにはV.LEAGUE DIVISION１ MENでチームの優勝に貢献し、自身もベストリベロ賞を獲得した。2024年に5シーズン在籍したWD名古屋を退団。同年にジェイテクトSTINGS愛知へ加入し、大