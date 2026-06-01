大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が1日（月）、ウルリック・ダール（26）が2026-27シーズンより新たに加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ダールはデンマーク出身、身長201センチのオポジットで、ヨーロッパでのプレーを経て2024-25シーズンにVC長野トライデンツ、2025-26シーズンには日本製鉄堺ブレイザーズに