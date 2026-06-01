イタリア セリアAのチステルナが5月31日（日）、ミドルブロッカーの彭世坤（25）が入団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 中国出身の彭は自国リーグを経て、サントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）やフランスのパリ・バレーなどでプレーした後、2025-26シーズンに大阪ブルテオンに入団。レギュラーシーズン32試合、セ