1日は全国的に気温が上がり、今年一番の暑さとなりました。一方、台風6号が沖縄に接近していて2日以降、西日本に近づく見通しです。【CGを見る】勢力維持して本州に“急接近”今後の進路は？2026年一番の暑さに群馬県桐生市では猛暑日を記録1日、金沢市では7月中旬並みの最高気温29.7℃を観測。東京都心は8月上旬並みとなる31.8℃、2026年一番の暑さとなりました。さらに、群馬県桐生市では36.0℃と猛暑日を記録しました。各地