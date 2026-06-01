台風6号が最接近している沖縄では、最大瞬間風速40.6メートルを観測し、これまでに6人がけがをしています。【写真を見る】【台風6号最接近】最大瞬間風速40.6m 沖縄・うるま市で6月観測史上最大に県内で少なくとも6人けが各地で街路樹倒れる報告「強風の影響でしょうか、高さ10メートル以上はあるとみられるガジュマルの木がなぎ倒されています」沖縄本島地方は、きょう正午ごろ暴風域に入ったとみられていて、午後から風