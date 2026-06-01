自民党は１日に開いた合同会議で、日本の国旗を損壊する行為を罰する「国旗損壊罪」法案の条文案を部会で了承した。条文案は対象となる国旗について「国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物」と定義。人に対して著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損する行為、自ら損壊する様子を撮影した動画などを不特定多数に提供する行為などを罰則規定に定めた。自民党議員は「罰則ですか？国