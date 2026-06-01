お笑いコンビ「天才ピアニスト」の竹内知咲とますみが１日、大阪・よしもと漫才劇場で行われた兵庫・サンテレビの番組「天才ピアニスト・フースーヤ・ジョックロックのワチャラチャ忍忍」（火曜午後１０時）の公開収録に出演した。同番組は、２０２３年７月に放送を開始した忍者エンターテインメントバラエティー。今年３月に「カベポスター」の２人が江戸での修行のため卒業し、新たに「ジョックロック」が加入した。７月７