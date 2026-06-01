日本サッカー界が待望してきた世界基準のストライカー・上田綺世選手が、5月31日に放送されたMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜)に登場。SNSでは、「言い訳しない、言い訳しても何も生まれないってほんとその通りであんな選手が大好きだし、誇らしいよ」「もうすぐワールドカップ、上田選手に期待が持ててきた」などのコメントが上がっている。※画像はイメージ競合ひしめくオランダリーグの名門・フェ