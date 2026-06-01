美容室は、忙しい日常から離れて心地よくリフレッシュできる特別な場所です。しかし、美容師とのやり取りを楽しめる人がいる一方で、どこか緊張してしまうという人もいるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 伝わらない要望 先日、初めて訪れた美容室でのことです。 私は衛生管理が厳しい食品工場で働いています。仕事中は作業用の制服を着込み、髪は全て帽子に入れなければならないた