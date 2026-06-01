皆さんは親戚付き合いをする中で「そこまで言う？」と驚くようなお願いをされた経験はありますか？ 特にお祝い事に関して何かを贈るようなときには、価値観の違いがはっきり表れるかもしれません。今回は筆者の友人T子の体験した義姉家族の新築祝いでの出来事を紹介します。 新築祝いのリクエストは高級調理家電 T子は30代。3人の子供を育てる主婦です。夫が温厚で家事にも協力的なため家庭内は穏やかで、自分たちなりに家族仲