2匹の猫がくつろぎ中のソファ。よく見ると、なぜかキレイに真ん中が空いている……。「これは、もしや？」投稿主さんの期待が膨らむ投稿は、記事執筆時点で1.7万表示を突破。「うらやましい」「これは座るしかないw」といったコメントが寄せられています。 【写真：ソファの上でくつろぐ2匹の猫→なぜか綺麗に『スペース』が空いていて…まさかの瞬間】 2匹がソファを占領中 「ふわも」「ぷりも」「うるも」、3匹の