【シャトレーゼ】で今買うなら、季節のフルーツや旬の素材を使った「期間限定スイーツ」がおすすめです。今回は、ケースに並ぶケーキから手土産にもぴったりな個包装和菓子まで、マニアイチオシの商品をご紹介。リーズナブルな価格で本格スイーツを楽しみたい人は要チェックです。 チーズケーキとフルーツのコラボ シャトレーゼマニアの@mame48goさ