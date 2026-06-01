「真剣なお顔が可愛い」「癒されます」と注目を集めているのは、真剣な表情でトイレに入る猫ちゃんの光景。いつもの可愛らしい姿とは一変し、凜々しい表情を見せる猫ちゃんの光景が67万再生を超えて話題となっています。なんともいえない猫ちゃんの表情に、視線が釘付けになってしまうと反響を呼んでいます。 【動画：トイレに入っていた猫→『表情』を見ると…思わず笑ってしまう『一生懸命な様子』】 真剣な表情でトイレを