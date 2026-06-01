家の中と外では違う人、少なくありませんよね。今回は、父を亡くした筆者の友人が語ってくれた感動のエピソードを紹介します。 物静かで厳しい印象しかない父 私の父は、寡黙でとても厳しい人です。ニコニコしているところを見た記憶はほとんどなく、口数も少ないため小さなころから苦手でした。 私や弟に手をあげるようなことはありませんでしたが、それでも私たちが何かやらかしたときには小一時間説教された