猫が突然キレる「激怒症候群」になる2つの原因 1.脳の病気や異常 脳の中で、感情や行動をコントロールするための神経がうまく働かなくなることが原因のひとつであると考えられています。 たとえば、脳腫瘍なども原因の一つとされています。また、感情をつかさどるホルモンなども影響していると考えられています。 これは猫の性格が悪いわけではなく、本人の力ではどうにもできない体の不具合が、激しい