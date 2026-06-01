YouTubeチャンネル『ぺろりんず!』に投稿されたのは、犬のよもぎちゃんと猫のだいずくんの日常です。仲良しすぎる2人に「遊んでいる姿可愛くてホッコリします」「ずーっと見てたいイチャイチャな２人」「種を超えた仲良し素敵ですね」といった声が集まっています。 【動画：仲良しな大型犬とネコ→まるで本当の兄弟のようで…尊すぎて『ずっと見ていたくなる光景』】 犬のよもぎちゃんと猫のだいずくん 投稿主さんと