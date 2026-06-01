そのまま使えてお得！100均で買える「猫グッズ」5選 1.おもちゃ 猫にとって遊びは、運動不足の解消だけでなくストレス発散のための大切な時間です。しかし、激しく遊ぶとすぐに羽が取れたり紐が切れたりしてしまう消耗品でもあります。 100均の猫じゃらしは、キラキラしたテープ付きのものから天然の羽を使ったものまで種類が非常に豊富です。 100円なら壊れることを気にせず思い切り遊ばせてあげられ