子どもの独立で平穏な老後が始まるはずが、現実は息子夫婦からの「金の無心」に悩まされる日々。不憫に思い、つい財布の紐を緩めてしまう筆者の友人・F子。しかし、そんな優しさも限界を迎えようとしていました。 息子から突然のお願い