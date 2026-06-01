猫好きにはたまらない “猫のいる喫茶店”をご存知でしょうか。今回話題を集めたのは、そんな喫茶店で撮影されたワンシーン。そこには、思わず笑ってしまう“まさかの光景”が映っていました。 投稿はXで130万表示、8.8万いいねを記録し「猫様優先、最高です」「お客さん…よくわかっていらっしゃる」などの声が寄せられています。 【写真：『ほぼ座れない喫茶店』→席を見てみると……ほっこりする光景に「お客さん