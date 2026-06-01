沖縄県名護市辺野古沖の船の転覆事故で亡くなった同志社国際高の生徒・武石知華（ともか）さんの父親が5月31日、SNS「note」を更新し、「普天間高校との交流会」と題して同志社国際高校の沖縄研修旅行での平和学習についてつづった。 【写真】研修旅行での交流会の実施状況＝note「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」より 沖縄研修旅行について、文部科学省は同校の平和学習を「偏向」とした上で、安全管理の不備を指摘し