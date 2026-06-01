モデル、女優、シンガーとして活躍するスキ・ウォーターハウスが、親友であるテイラー・スウィフトの精神的な強さについて語った。 【写真】ウェンブリーでテイラーと一緒にリハリラックスした表情からは仲の良さもうかがえる 2024年8月に英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われたテイラーの「The Eras Tour」公演でオープニングアクトを務めたスキ。「バラ
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