モデル、女優、シンガーとして活躍するスキ・ウォーターハウスが、親友であるテイラー・スウィフトの精神的な強さについて語った。 【写真】ウェンブリーでテイラーと一緒にリハリラックスした表情からは仲の良さもうかがえる 2024年8月に英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われたテイラーの「The Eras Tour」公演でオープニングアクトを務めたスキ。「バラ