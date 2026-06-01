元AKB48のメンバーで、女優の相馬結衣(21)が1日、所属事務所「充s」を退所した。自身のX(旧ツイッター)で「この度、相馬結衣は所属事務所の株式会社充sを退所いたしました」と報告した。 【写真】話題になったセーラームーン姿の相馬結衣 今後については「表現者としてより一層精進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします」と記した。退所後の所属先などは明記しなかった。 相