女優の早瀬憩(18)が東京ディズニーシーを友人と訪れた際のショットを公開した。貴重なオフショットにフォロワーから歓迎の声が上がっている。 【写真】カチューシャがよく似合って「ほんとにかわいすぎます」の声 早瀬は29日に更新したインスタグラムで「友達と楽しかった‪～#ディズニーシー #disney #早瀬憩」と投稿。シンプルな装いで、ショルダーバッグを斜め