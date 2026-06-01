ミカエル・ミシェル騎手＝フランス出身＝が１日、Ｇ１初勝利を飾ったことについて、スポーツ報知に「地球の裏側にいても、いつも温かい応援を本当にありがとう」などと喜びと感謝のコメントを寄せた。同騎手は５月３０日、拠点を置く南アフリカ共和国のグレイビル競馬場で行われたデイリーニュース２０００・Ｇ１（芝２０００メートル＝１１頭立て）で、スターメジャー（牡３歳、南アフリカ・ジェームズ・クロフォード厩舎、父