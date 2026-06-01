ＴＢＳは１日、７月１８日午後８時から大型音楽番組「音楽の日２０２６」を放送すると発表した。同番組は東日本大震災が発生した２０１１年にスタート。放送１６回目となる今回のテーマは「こえる。きこえる。」で、総合司会は第１回から１６回連続となる安住紳一郎アナウンサーと、今回が３回目の江藤愛アナウンサーの２人が務める。