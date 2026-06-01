【エプソムＣ＝レース評価Ａ】従来は安田記念の翌週に行われていたが、昨年から１か月開催時期が早められた。今年初めて、ここをステップに春のマイル王決定戦に駒を進めてくる。それも１、２着馬がそろって有力馬として。新たな路線として確立されるか。１８００メートルを３分割すると前半３５秒４、中盤が３６秒３、後半３３秒６の瞬発力勝負。逃げたストレイトトーカーの番手からサクラファレルが抜け出すところを中団の外