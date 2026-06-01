お笑い芸人のまちゃまちゃがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。ブレイクのきっかけとなった「エンタの神様」（日本テレビ系、２００３年〜１０年）の裏話について語った。「エンタの神様」の話題になり「結構シビアな番組で、１組１組ごとに視聴率のグラフが出る」と始めた。これに対し納言の薄幸は「つらい…しんどいですね。いや、その時間にもよるでしょ