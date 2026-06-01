4人組グループ・Aぇ! groupが、「でこぼこライフ」のダンスプラクティスを公開した。【動画】息の合ったパフォーマンスを披露したAぇ! groupのダンスプラクティス映像同楽曲は、17日にリリースする4thシングル。きょう1日に放送されたTBS系音楽番組「CDTVライブ！ライブ！」では、フルサイズでのパフォーマンスを初披露した。今回公開されたダンスプラクティスは、ファンからの要望も多かった定点カメラで撮影された映像。メ