TBS系列で放送される毎年恒例の音楽特番『音楽の日』が、7月18日午後2時から8時間にわたって生放送されることが決定した。第16回目となる今回は「こえる。きこえる。」をテーマとし、総合司会は昨年に続き、同局アナウンサーの安住紳一郎と江藤愛が務める。【写真】大事そうに…母とめいからのお守りを披露した江藤愛アナ今年の番組テーマは、「こえる。きこえる。」となる。2026年は、冬季五輪、WBC、サッカーワールドカップ