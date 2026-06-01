日本を代表する半導体メーカーであるキオクシアホールディングスの株価が、連日上昇を続けている。5月の最終営業日である29日の終値は65850円を記録し、36410円だった1日と比較すると約1.8倍上昇した。 同社は2024年12月の大型IPOとして注目を浴びながら上場を果たしたが、初値は公開価格を下回る1440円だった。だが、AI向けフラッシュメモリーの需要が急激に高まったことで、キオクシアHDの業績と株価