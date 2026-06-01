歌手小林幸子（72）が1日、新潟・津南町の「立浪部屋ファーム」で田植えを行った。“相撲女子”のフリーアナウンサー伊藤悠真（ゆうみ＝22）、立浪部屋の力士の大花竜（24）、木竜皇（23）、春雷（21）、刻竜浪（31）も参加。コシヒカリのブランド米「雪椿」を植えた。田植えの後には、地元の人に立浪部屋特製のちゃんこをふるまった。収穫された米はNPO法人「こどもピースネットワーク」を通じて、子供食堂に届けられる。今年4月