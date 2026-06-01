埼玉県川口市の住宅で、男女2人が血を流して倒れているのが見つかり、2人はその後死亡が確認されました。警察はこの家に住む男性が女性を刺して自殺を図ったとみて調べています。1日午後3時頃、川口市飯原町の住宅で「ケアマネジャーを切りつけた」と男性の声で110番通報がありました。警察が駆けつけると、50代から60代くらいの女性と住人とみられる60代の男性が血を流して倒れているのが見つかりました。2人は病院に搬送されまし